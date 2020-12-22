Государство отказалось от контрольной доли в Первом канале

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22 декабря 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

пульт, фото: pixels.com

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об увеличении уставного капитала АО "Первый канал"», в котором говорится, что доля государства в уставном капитале «Первого канала» сократится. Соответствующий документе опубликован в справочной правовой системе «Консультант Плюс».

Согласно указу, доля государства составит 34% вместо 51% (контрольного пакета). При этом правительству поручено в трехмесячный срок определить «размер долей Российской Федерации и негосударственных акционеров в уставном капитале акционерного обществ. «Первый канал» будет исключен из перечня стратегических предприятий, однако у правительства появится «золотая акция» телеканала. Такое решение было принято в целях повышения финансовой устойчивости АО.

Указ вступил в силу с 21 декабря.