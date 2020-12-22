Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусной инфекцией

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22 декабря 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото: сайт Кремля

Композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов госпитализированы с коронавирусом.

Сообщается, что легендарные авторы популярных советских песен госпитализированы в ЦКБ и чувствуют себя нормально.

В ноябре Пахмутовой исполнился 91 год, ее супругу сейчас 92. В браке народные артисты СССР живут 64 года.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Ирина Муравьева заболела коронавирусом.