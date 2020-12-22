В Москве у здания ФСБ задержали режиссера Манского с синими трусами

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22 декабря 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Виталий Манской, фото: Facebook

В центре Москвы задержали режиссера-документалиста Виталия Манского из-за одиночного пикета около здания ФСБ. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщил его коллега, режиссер Аскольд Куров.

Виталий Манской появился около здания ФСБ на Лубянке с синими трусами в руках. Причиной такого выступления стала публикации об отравлении Алексея Навального, в которой говорилось, что у оппозиционера забрали синие трусы после попадания в больницу в Омске.

Сейчас режиссер на свободе, но трусы у него забрали, уточнила юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова, с которой общался Манской. Составлен административный протокол.

«В России светлого будущего придут люди в архив, разбираться, как жили вот эти вот… Открывают дело, а там трусы. "Чьи трусы?" — "Его трусы"», - добавил режиссер.

Ранее в Кремле назвали слова Навального об отравлении проявлением «мании величия и преследования».