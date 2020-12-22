Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президентов

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22 декабря 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий гарантии неприкосновенности для бывших президентов страны.

По действовавшему до сих пор законодательству, обвинение против экс-президента выдвигал СК РФ в случае возбуждения дела по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий. Представление направлялось в Госдуму, которая давала согласие на лишение неприкосновенности, а затем вопрос рассматривал СФ.

Согласно новому закону, Госдума должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. На основании этого решение принимает Совет Федерации.

Ранее Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для парламентариев.