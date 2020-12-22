Один из участников нападения на Буденновск в 1995 году получил 12 лет колонии

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22 декабря 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении бывшего члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на город Буденновск в июне 1995 года.

По данным главка Следственного комитета РФ по СКФО, в первой половине июня 1995 года житель Чеченской Республики Аслан Даудов добровольно вступил в состав банды Басаева и «принял активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», в частности, в нападении на город Будённовск в Ставропольском крае, когда были убиты 129 человек.

Приговором суда Даудову назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, говорится в сообщении Следкома РФ.