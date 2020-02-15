Новые подробности теракта в Буденновске

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15 февраля 2020, 16:08 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

черномырдин переговоры с басаевым, фото: соцсети

14 июня исполнится ровно двадцать пять лет со дня нападения террористов на российский Буденновск. В 1995 году чеченские боевики во главе с Шамилем Басаевым захватили более 1500 жителей города и загнали их в больницу, расстреливая без разбора тех, кто отказывался подчиниться.

Подробностей того теракта становится все больше с каждым годом, и земля, как говорится, полнится слухами. В попытке узнать о тех событиях чуть больше, анонимный источник «АН», проходивший службу в Буденновске через три года после случившегося, поделился тем, что рассказывали ему местные. Подкуп ГАИ, сговор террористов с правительством РФ и предупрежденные «собратья» Басаева… Могло ли быть? Попробуем разобраться вместе с экспертами.

Предыстория

Осень 1991 года. Чеченские националисты во главе с лидером движения за отделение Чечни от России и первым президентом самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Джохаром Дудаевым захватывают в Чечено-Ингушетии власть. В 1994 начинается Первая чеченская война (Операция по восстановлению конституционного порядка в Чечне), в которой войска России пытаются взять ситуацию в республике под свой контроль. Вместе с этим стартует операция по разоружению незаконных вооруженных формирований (НВФ), которые, можно сказать, контролируют Ичкерию. Один из лидеров НВФ Шамиль Басаев решает сорвать этот процесс и, объединившись с лидерами других националистических организаций, устраивает ряд терактов с захватом заложников в городах России. Первым в списке становится Буденновск.

Именно события в этом городе положат начало целой серии резонансных террористических актов, совершенных Басаевым.

Буденновск 25 лет назад

14 июня 1995 года 195 террористов под руководством Шамиля Басаева въехали на территорию города Буденновск Ставропольского края на трех КамАЗах и «шестерке», переделанной под милицейскую. Останавливаясь у отделов милиции, вооруженные боевики расстреливали сотрудников, а потом рассредоточились по улицам города и захватили здание городской администрации. Нападения были совершены на банки, медучилища, пожарные части, здания инкассации и многие другие организации. Стреляли по транспорту, домам, машинам и гражданам. К полудню было захвачено около шестисот заложников и с каждым часом их становилось все больше. Боевики решили загнать их в больничный комплекс. Они заминировали подвальные помещения в местах массового содержания заложников и кислородную станцию, угрожая взрывом. Условия освобождения – вывод российских войск с территории Чечни.

Заложников отпустили 19 июня, а террористам позволили вернуться в Чечню. За день до этого председатель правительства РФ Виктор Черномырдин лично провел переговоры с Шамилем Басаевым и частично согласился на условия боевиков. В результате теракта погибли 129 человек, а 415 были ранены.



Новые данные

Анонимный источник «АН» служил в Буденновске через три года после событий 1995 года, а теперь поделился с нами тем, что рассказывали ему местные жители:

«Банду Басаева, ехавшую со стороны Чечни, тормозили на каждом посту ГАИ и хватало всего $100, чтобы забитые оружием и трупами машины боевиков проехали дальше. Может быть, их могли задержать еще на пути к городу, если бы не продажная милиция…»

«Все кавказское население где-то за три дня до террористического акта ушло из близлежащих сел и городов. Получается, они были предупреждены».

«При штурме больницы погибли служащие группы «Альфа». Говорят, не услышали приказа «назад», когда пошли на штурм больницы. А приказ «сдать назад» дали как раз после того, как Басаев сказал фразу, о которой мало кто знает: «Витя, мы так не договаривались», – звучал голос лидера террористов из рации. Адресована она была лично Черномырдину. Думаю, он мог знать об этой атаке заранее».

Мнения

Для того, чтобы понять, могли ли такие события произойти на самом деле, мы обратились к экспертам. Историк, заслуженный деятель науки РФ и профессор Анатолий Королёв оценил ситуацию неоднозначно: «Из этих ситуаций точно могла быть только одна: с подкупом ГАИ. Не отрицаю и вероятность того, что милиция была куплена.

Что касается предупреждения кавказцев – это вероятно. Если назревает экстремизм, на востоке об этом знают многие, а слухи между «своими» разлетаются быстро. Даже если судить по Афганистану – местных граждан предупреждали родственники и близкие по своим каналам, и многие смогли скрыться.

Конечно, есть факт и того, что Черномырдин пытался договориться с Басаевым лично, даже проявлял фамильярность и настроен был, скорее не на лад, а на отступление. И да, он просил и пытался уменьшить потери, хотел договориться, но о связи с террористами и речи быть не может. Фраза вырвана из контекста».

На этот счет есть и другое мнение. Политолог и руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, например, высказался категорично: «За 25 лет события в Буденновске все больше обрастают легендами, какими-то новыми слухами, сплетнями, «свидетельствами очевидцев» и прочими скандальными фактами, цель которых, как правило, состоит в том, чтобы дискредитировать действия властей, участвовавших в переговорах с боевиками.

Что касается взяток на дорогах в середине 90-х годов, все мы понимаем, что это было за время и, конечно, такое событие вполне могло произойти. Более того, насколько мне известно, боевиков даже сопровождал автомобиль ГАИ, я уж не знаю, был ли он угнан, захвачен или нанят вместе с экипажем за взятку во временное пользование. С таким сопровождением и денег давать не нужно.

То, что переговоры с Басаевым вел лично Черномырдин тоже не удивительно. Атака на Буденновск – один из самых громких терактов того времени. Событие беспрецедентных масштабов, поэтому Черномырдин, будучи человеком ответственным, решил, что председатель правительства должен принять личное участие в переговорах по освобождению заложников. Кроме того, на следующий год после этих событий должны были состояться президентские выборы. В их преддверии власти просто не могли «спрятать голову в песок» и сделать вид, что ничего не произошло. Они обязаны были показать свою озабоченность ситуацией, а также активную вовлеченность в ее урегулирование.

На мой взгляд, настоящего штурма больницы, как такового, не было, скорее была предпринята некая попытка штурма. Да, «Альфа» заняла первый этаж больницы, потеряв трех бойцов, однако я уверен: в случае теракта такого масштаба полноценный штурм не мог быть осуществлен без огромных жертв среди мирного населения, которым террористы прикрывались как живым щитом. Кроме того, в то время у наших спецподразделений еще не было опыта ведения подобного рода контртеррористических операций, а у наших властей – политической воли, чтобы отдать приказ на атаку до уничтожения последнего боевика.

Мы знаем, что в дальнейшем власти стали значительно более бескомпромиссными в этом отношении. Так, в 2002 году во время теракта на Дубровке, схожем по масштабам, одним из организаторов которого, кстати, также был Басаев, боевикам уйти не удалось, – большая часть из них была ликвидирована спецназом во время штурма, остальные были задержаны.

События в Буденновске стали первыми в череде целого ряда терактов, которые гремели по всей территории страны в течение следующего десятилетия. Буденновск, безусловно, стал настоящим шоком для российского общества. Да, теракт случился в самый разгар «первой чеченской войны», но тогда Чечня воспринималась остальной Россией как охваченный огнем анклав, надежно запертый в горах Кавказа и потому не представляющий опасности для мирных граждан. После Буденновска стало понятно, что ради своих целей боевики не остановятся ни перед чем, а территория их деятельности не ограничивается только Чечней».

Верить тем или иным данным – решать вам, потому что некоторые вещи знать наверняка просто невозможно. Тем не менее, чем больше предположений, тем шире картина произошедшего. Подходите к любой информации с умом: слепо верить в ту или иную версию о чем бы то ни было никогда не стоит. Здоровый скепсис – это хорошо.