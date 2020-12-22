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22 декабря 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Константин Косачев. Фото: сайт СФ

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия будет отвечать на санкции США в двустороннем режиме – если потребуется, создавая проблемы для их производителей и компаний на рынках третьих стран.

Сенатор отметил, что в новых санкциях США в отношении российских компаний нет никакой логики, основная цель, которую преследуют американцы - обеспечить себе конкурентные преимущества на мировых рынках. По его словам, главный ответ России заключается в том, чтобы продолжать устойчиво развиваться и не уступать внешние рынки американским конкурентам.

«Сейчас мы боремся за энергетический рынок Европы. И я уверен, что мы победим в этой схватке», - заявил Косачев.

Ранее в Кремле назвали новые антироссийские санкции США очередным «враждебным шагом».