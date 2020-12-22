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Депутат Диденко объяснил, зачем возвращают систему вытрезвителей

, 15:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Депутат Диденко объяснил, зачем возвращают систему вытрезвителей
бокалы, фото: pixels.com

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко прокомментировал принятие закона о восстановлении системы специализированных учреждений (вытрезвителей) в России. По его словам, с 2010 года стоящей альтернативы предложено не было.

«… часть доставлялись в больницы (кто в тяжёлой степени опьянения или кому требовалось вмешательство), а часть (те, кто агрессивно себя вёл) помещались также в специальные учреждения при органах внутренних дел», - уточнил он RT.

Диденко отметил, что помощь, которую оказывали в медучреждениях, не компенсировалась за счёт фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому нужно было решать, что делать с такими людьми.

«… что с ними делать? В полицию? Они себя агрессивно не ведут. В больницу? Показаний для этого нет... Больница - это же не ночлежка... Там места для другого сейчас нужны. Для такой категории граждан нужна не сильно квалифицированная медицинская помощь - грубо говоря, чтобы восстановил своё нормальное техническое состояние, выспался, протрезвел, вспомнил, где он живёт», - пояснил депутат.

БА

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