Преступление века. Жители пожаловались в полицию на чиновника, который разместил флаги в кабинете не в том порядке

Аргументы Недели → Общество 13+

22 декабря 2020, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Жители начинают троллить власть. В Кабардино-Балкарии пожаловались в полицию на чиновника, который разместил флаги в кабинете не в том порядке. Анастасия Емельянова обратилась в правоохранительные органы, она требует наказать главу администрации города Прохладный Игоря Тараева, у которого в кабинете стоят три флага, но не так, как положено.

Есть федеральный закон, согласно которому российский триколор всегда долен быть в центре, в данном случае знамя республики слева, а города — справа, а наш великий российский триколор — всегда по центру. Но когда женщина вела съемку на заседании в администрации, то заметила, что государственный символ оказался сбоку.

По словам Емельяновой, раз закон есть, то его нарушение должно караться. И такие случаи были: по нему три раза привлекались обычные граждане, и никогда — должностные. А ведь частным лицам за такое безобразие грозит штраф до семи тысяч, юридическим — до 150. Женщина считает, что чиновники тоже должны отвечать, ведь перед законом все равны и пускай подозрительные перемещения триколора теперь изучают органы.