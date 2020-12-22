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Адвокат Добровинский ответил на письмо Ефремова с извинениями

, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Адвокат Добровинский ответил на письмо Ефремова с извинениями
адвокат Александр Добровинский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших в деле о дорожно-транспортном происшествии с участием актера Михаила Ефремова, ответил ему на письмо с извинениями.

На прошлой неделе юрист сообщил журналистам, что артист извинился перед ним за нелицеприятные высказывания, озвученные в рамках судебного процесса.

Александр Добровинский отметил, что получение письма от Михаила Ефремова стало для него неожиданностью. Адвокат подчеркнул, что никогда не таил зла на актера, а лишь выполнял свою работу и помогал своим доверителям. Юрист пожелал артисту удачи и выразил надежду на то, что он сможет выйти из сложившейся ситуации с достоинством.

ЕТ

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