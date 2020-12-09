Ефремов написал письмо с извинениями младшему сыну погибшего в ДТП Захарова
9 декабря 2020, 14:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Актер Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну курьера Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП в центре Москвы. Об этом заявил представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Адвокат уточнил, что письмо ему передал младший сын погибшего Валерий. Добровинский заметил, что в послании Ефремов просит прощения за случившееся "в уже свойственной ему манере – рассказывая о себе". Юрист подчеркнул, что не знает, хорошая ли это тактика – сообщать о собственных переживаниях человеку, который был лишен отца в результате "пьяного ДТП".
В письме актер отметил, что его отец умер больше 20 лет назад, поэтому он знает, что чувствует Валерий. "Такая потеря невосполнима", – заметил Михаил Ефремов и добавил, что просит сына Сергея Захарова принять искренние соболезнования.
Напомним, ранее артист направил послание с извинениями супруге погибшего Маргарите Захаровой.
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