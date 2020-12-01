Ефремов написал письмо с извинениями и раскаянием супруге погибшего в ДТП Захарова

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1 декабря 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

письмо, pixabay.com

Знаменитый российский актер Михаил Ефремов написал письмо с извинениями супруге Сергея Захарова, который погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с его участием в центре Москвы.

О письме рассказал журналистам представитель потерпевших. В своем послании Михаил Ефремов выразил глубочайшие соболезнование жене погибшего. Он признался, что много раз пытался написать это письмо, однако не мог подобрать верных слов. Артист попросил прощения за случившееся и признал, что в момент аварии находился в беспамятстве, поэтому до сих пор не может понять, как это произошло. Актер добавил, что его жизнь после ДТП разделилась на "до" и "после". Ефремов также подчеркнул, что совершил грех. Артист извинился и за свою ошибку в выборе адвоката, а также за то, что юрист высказывался в адрес родных жертвы аварии. Кроме того, Ефремов заметил, что даже если супруга Захарова его простит, ему придется отвечать за содеянное перед Богом.

Ранее сегодня издание "Московский комсомолец" со ссылкой на адвоката актера Михаила Ефремова Владимира Васильева сообщило, что осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы не добрался до колонии в городе Алексеевка.