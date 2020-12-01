«МК»: адвокат Ефремова заявил, что актер пропал при этапировании в колонию

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1 декабря 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Издание "Московский комсомолец" со ссылкой на адвоката актера Михаила Ефремова Владимира Васильева сообщило, что осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы не добрался до колонии в городе Алексеевка.

Как утверждает "МК", в воскресенье, 29 ноября, администрация изолятора сказала артисту готовиться к этапированию в колонию. Предполагалось, что Ефремов должен был прибыть туда к восьми утра понедельника. Васильев отметил, что пока актер до места не добрался и добавил, что, вероятно, он находится в пути.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович в свою очередь отметила, что ничего не слышала про исчезновение Михаила Ефремова. По ее словам, она не располагает информацией о точных времени и дате прибытия актера в колонию.