РИА Новости: Ефремова переводят из СИЗО в колонию в Белгородской области

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27 ноября 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Михаил Ефремов, Фото: Instagram/efremovmfan

СМИ со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщили, что виновного в ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова переведут из СИЗО №3, где проходил его карантин, в исправительную колонию №4 в Алекссевку Белгородской области. Именно там отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Карантин у Михаила Ефремова был до 27 ноября, после этого его переведут в ИК-4 в городе Алексеевка. Возможно, уже сегодня перевели», - пояснил собеседник.

По данным информации на сайте УФСИН по Белгородской области, данное учреждение предназначено для содержания впервые осужденных мужчин. Актер приговорен к 7,5 годам колонии общего режима.