В России за сутки скончался 561 пациент с COVID-19

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22 декабря 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

пробирки, Marijan Murat/dpa

В России за сутки скончался 561 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 82 пациента с коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 71 – в Москве, 23 – в Ростовской области. С начала пандемии жертвами COVID-19 на территории России стали 51 912 человек.

Ранее сегодня стало известно, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ за сутки увеличилось на 28 776.