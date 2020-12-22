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Сенатор Рязанский оценил предложение освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ]

Сенатор Рязанский оценил предложение освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты
супермаркет, pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский во вторник, 22 декабря, оценил идею о возвращении НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания некоторым категориям граждан РФ.

Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что желание облегчить пенсионерам и малоимущим людям жизнь можно назвать похвальным, однако осуществить подобную инициативу будет сложно.

"На полках товар лежит одинаковый: и с НДС, и без НДС", – подчеркнул сенатор и добавил, что лучше повышать материальное состояние данных категорий людей при помощи пенсий, социальных доплат, единовременных и ежемесячных выплат.

ЕТ

Общество

Пенсионеров и малоимущих граждан предложено освободить от НДС на продукты питания

Пенсионеров и малоимущих граждан предложено освободить от НДС на продукты питания

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим. Он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову.

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