Сенатор Рязанский оценил предложение освободить пенсионеров и малоимущих от НДС на продукты
22 декабря 2020, 11:04[ «Аргументы Недели» ]
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский во вторник, 22 декабря, оценил идею о возвращении НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим.
Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания некоторым категориям граждан РФ.
Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что желание облегчить пенсионерам и малоимущим людям жизнь можно назвать похвальным, однако осуществить подобную инициативу будет сложно.
"На полках товар лежит одинаковый: и с НДС, и без НДС", – подчеркнул сенатор и добавил, что лучше повышать материальное состояние данных категорий людей при помощи пенсий, социальных доплат, единовременных и ежемесячных выплат.
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