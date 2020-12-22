Роструд сообщил о графике работы 31 декабря

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22 декабря 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем.

В Роструде сообщили, что предпраздничный рабочий день 31 декабря будет короче на один час, и его можно сделать и выходным, если сотрудникам предоставят дополнительный день отдыха.

Отдыхать россияне будут с 1 по 10 января 2021 года. Первым рабочим днем после новогодних и рождественских праздников станет понедельник, 11 января.

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец сообщил, что если инициатива установить 31 декабря выходным днем исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

Работодатель также может дать сотруднику дополнительный день отпуска без сохранения зарплаты по соответствующему заявлению работника, как отгул за отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или праздник, а также как часть ежегодного отпуска.

В нескольких российских регионах 31 декабря 2020 года объявлен выходным днем.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря выходным днем в 2020 году.