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Роспотребнадзор просит граждан ограничить перемещения из Петербурга и обратно

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Роспотребнадзор просит граждан ограничить перемещения из Петербурга и обратно
Санкт-Петербург. Фото: pixabay.com

Жителей Санкт-Петербурга попросили по возможности не выезжать из города. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

Главный санитарный врач Петербурга подчеркнула, что никаких ограничения на въезд и выезд город не вводил, хотя другие регионы вводили ограничения в отношении северной столицы. Помимо выезда из Петербурга, Башкетова советует и не приезжать в город на Неве. Она напомнила, что ограничительные мероприятия в городе «введены были, чтобы и сюда не приезжали».

Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов оценил уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

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