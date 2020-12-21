Роспотребнадзор просит граждан ограничить перемещения из Петербурга и обратно
21 декабря 2020, 22:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Жителей Санкт-Петербурга попросили по возможности не выезжать из города. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
Главный санитарный врач Петербурга подчеркнула, что никаких ограничения на въезд и выезд город не вводил, хотя другие регионы вводили ограничения в отношении северной столицы. Помимо выезда из Петербурга, Башкетова советует и не приезжать в город на Неве. Она напомнила, что ограничительные мероприятия в городе «введены были, чтобы и сюда не приезжали».
Ранее сообщалось, что губернатор Александр Беглов оценил уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге.
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