Беглов оценил уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге
21 декабря 2020, 18:42[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил уровень заболеваемости коронавирусом в городе, как высокий, но контролируемый.
По его словам, эпидемические ограничения доказывают свою эффективность.
«Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый», - сказал губернатор.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 204 565 случаев заражения COVID-19.
Ранее сообщалось, что 31 декабря объявили выходным в Санкт-Петербурге.
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