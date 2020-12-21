Беглов оценил уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге

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21 декабря 2020, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Беглов. Фото: сайт администрации С-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил уровень заболеваемости коронавирусом в городе, как высокий, но контролируемый.

По его словам, эпидемические ограничения доказывают свою эффективность.

«Уровень заболеваемости высокий, но контролируемый», - сказал губернатор.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 3752 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 204 565 случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось, что 31 декабря объявили выходным в Санкт-Петербурге.