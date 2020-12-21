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Путин рассказал, что его желание на Новый год – чтобы все были здоровы

, 21:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин рассказал, что его желание на Новый год – чтобы все были здоровы
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поделился своим новогодним желанием.

В понедельник вечером глава государства покатался на коньках с 9-летним мальчиком Димой из Челябинска, загадавшего сыграть в хоккей у стен Кремля.

После тренировки одна из девочек спросила президента о том, что он сам загадал на Новый год. Сначала Путин ответил, что пока не придумал, но затем быстро добавил: «Чтобы все были здоровы».

Ранее сообщалось, что 7-летний школьник из Киргизии попросил у Путина акции «Газпрома» или «Роснефти».

ДВа

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