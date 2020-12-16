Семилетний школьник из Киргизии попросил у Путина акции «Газпрома» или «Роснефти»

Аргументы Недели → Общество 13+

16 декабря 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Семилетний школьник из Бишкека Рустам Ташматов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой исполнить на Новый год его мечту - стать акционером «Газпрома» или «Роснефти». Отмечается, что мальчику уже отправлен подарок из Москвы, который будет торжественно вручен.

«Рустам Ташматов написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Мальчик не против стать акционером Газпрома или Роснефти, а еще он никогда не пробовал тульский пряник», - рассказали в пресс-службе Россотрудничества.

В ведомстве похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем. Собеседник отметил, что Рустаму уже отправлена посылка из Кремля, которая будет вручена в Российском центре науки и культуры накануне Нового года.

Известно, что Рустам учится во втором классе в гимназии №29 Бишкека. Он помогает взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию памятных исторических событий.

Ранее Путин попросил ФСБ и МВД найти номер ставропольской пенсионерки для личного разговора.