ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Семилетний школьник из Киргизии попросил у Путина акции «Газпрома» или «Роснефти»

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Семилетний школьник из Киргизии попросил у Путина акции «Газпрома» или «Роснефти»
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Семилетний школьник из Бишкека Рустам Ташматов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой исполнить на Новый год его мечту - стать акционером «Газпрома» или «Роснефти». Отмечается, что мальчику уже отправлен подарок из Москвы, который будет торжественно вручен.

«Рустам Ташматов написал российскому президенту письмо с просьбой исполнить его мечту на Новый год. Мальчик не против стать акционером Газпрома или Роснефти, а еще он никогда не пробовал тульский пряник», - рассказали в пресс-службе Россотрудничества.

В ведомстве похвалили мальчика за амбициозность и выразили надежду на то, что он сохранит свой интерес к нефтегазовой отрасли и в будущем. Собеседник отметил, что  Рустаму уже отправлена посылка из Кремля, которая будет вручена в Российском центре науки и культуры накануне Нового года.

Известно, что Рустам учится во втором классе в гимназии №29 Бишкека. Он помогает взрослым во время субботников, благотворительных акций, участвуют в мероприятиях, посвященных празднованию памятных исторических событий.

Ранее Путин попросил ФСБ и МВД найти номер ставропольской пенсионерки для личного разговора. 

БА

В мире

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Арутюнян назвал условие, при котором будет готов уйти в отставку

Глава Нагорного Карабаха Араик Арутюнян днем в среду, 16 декабря, заявил, что будет готов уйти в отставку, когда республика сможет преодолеть трудности президентских и парламентских выборов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью