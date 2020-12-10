Путин попросил ФСБ и МВД найти номер ставропольской пенсионерки для личного разговора

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10 декабря 2020, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края Наталью Донскову, которая хочет поговорить с ним по телефону.

«Что касается вот этой женщины пожилой, которая бы хотела переговорить со мной, да ради бога, я с удовольствием с ней переговорю. Только телефон-то вы не оставляете. А то сказали, что приглашает в гости, сказали, что старушка будет очень рада, но адреса не оставляете. Телефончик дайте!» - обратился глава государства к сопредседателю координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галине Осокиной в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Однако контактны данных у нее не оказалось. Тогда Путин попросил директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел «сделать что-то хорошее» и найти Наталью Ивановну Донскову.

«Я думаю, нас коллеги слышат. Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну», - заявил президент.

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