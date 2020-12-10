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10 декабря 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ирина Славина, Фото: Facebook

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал гибель журналистки Ирины Славиной, которая подожгла себя у здания нижегородского МВД в начале октября. По словам главы государства, ее смерть напрямую не связана со злоупотреблениями со стороны следствия.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Евгений Мысловский рассказал Путину о чрезмерном, по его мнению, вниманию правоохранителей к Ирине Славиной, в том числе об устроенном у нее дома рано утром обыске, хотя она была лишь свидетелем по делу. На что президент ответил, что «не понимает причину для суицида», если журналистка не была даже фигуранткой.

При этом Путин обратил внимание на слова Мысловского о том, что Славина была психически неуравновешенной: «Это напрямую не связано все-таки с какими-то злоупотреблениями со стороны следствия».

Ранее Евгений Губин, адвокат погибшей журналистки, рассказал о событиях, которые пришлось ей пережить перед смертью.