Турчак предполагает, что «гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года
21 декабря 2020, 21:21[ «Аргументы Недели» ]
Проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесен в Госдуму.
По словам вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, законопроект касается почти 3,5 миллионов человек, которые более 16 лет владеют гаражами и землей под ними.
По его словам, для оформления права собственности нужно будет подтвердить факт владения гаражом любым документом в органах местного самоуправления или МФЦ. «Гаражная амнистия» будет действовать до 2026 года.
Первый вице-спикер СФ также уточнил, что предлагаемые законодательные меры схожи с «дачной амнистией», которая упростила порядок оформления собственности на дачные постройки. За 14 лет в упрощенном порядке было оформлено более 10 млн дач, земельных участков и садовых домов.
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