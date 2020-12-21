Роспотребнадзор запретил продавать просрочку

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21 декабря 2020, 20:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор утвердил новые требования к условиям работы магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию. Соответствующее постановление подписала руководитель ведомства Анна Попова.

Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года. СанПиНы запрещают реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок «с признаками бомбажа и микробиологической порчи», позеленевшего картофеля, повторно размороженной и замороженной продукции, а также продуктов с истекшим сроком годности.

Просроченная продукция, согласно новым правилам, должна быть изъята из торгового зала и размещена отдельно от той, что предназначена для реализации потребителю.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали безопасные для путешествий страны.