Роспотребнадзор запретил продавать просрочку

21 декабря 2020, 20:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Роспотребнадзор утвердил новые требования к условиям работы магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию. Соответствующее постановление подписала руководитель ведомства Анна Попова.
Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 января 2027 года. СанПиНы запрещают реализацию негерметичных, деформированных консервов и банок «с признаками бомбажа и микробиологической порчи», позеленевшего картофеля, повторно размороженной и замороженной продукции, а также продуктов с истекшим сроком годности.
Просроченная продукция, согласно новым правилам, должна быть изъята из торгового зала и размещена отдельно от той, что предназначена для реализации потребителю.
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