Роспотребнадзор назвал безопасные для путешествий страны

Аргументы Недели → Общество 13+

18 декабря 2020, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

аэропорт, фото: pixabay.com

Роспотребнадзор перечислил страны, где все показатели оценки эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции соответствуют норме. Коэффициент распространения должен быть менее 1.

«Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии», - говорится в сообщении ведомства.

При этом по двум из трех критериев ситуация соответствует в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех - в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии и Японии. Отмечается, что для оценки эпидемиологической обстановки в других странах Роспотребнадзор анализирует показатели заболеваемости COVID-19 за последние две недели, а также среднесуточных темпов прироста, объемов тестирования на коронавирус.

Напомним, что Россия восстановила регулярное авиасообщение с 16 странами: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.