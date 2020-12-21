Жириновский пожаловался на качество медицинских масок

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21 декабря 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский. Фото: сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что медицинские маски делают «шаляй-валяй», поэтому они мешают дышать и рвутся.

В качестве примера он привел маску китайского производства, которую после того, как она порвалась, приходится туго затягивать, что, в свою очередь, сильно затрудняет дыхание.

«Мне помощник даст новую, а эту пусть в китайское посольство отвезет. Делают шаляй-валяй», - сказал Жириновский, напомнив, о важности всех мер предосторожности в пандемию - ношения СИЗ и вакцинации.

Он призвал граждан делать прививки или сидеть дома.

Ранее Жириновский предложил кардинальный способ борьбы с ростом цен на продукты.