В Банке России считают, что цифровой рубль позволит победить «платежное рабство»

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21 декабря 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Цифровой рубль должен помочь банковским решить проблему заградительных лимитов в Системе быстрых платежей (СБП), которые устанавливают некоторые банки.

Таким образом ЦБ хочет решить проблему «платежного рабства», с которым, по словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, пока не справилась запущенная регулятором Система быстрых платежей.

По ее словам, СБП не до конца решила вопрос платформенного рабства, и хотя инфраструктура системы «работает прекрасно», из многих банков по-прежнему очень сложно вывести деньги.

Ранее в Банке России назвали пять основных признаков телефонного мошенника.