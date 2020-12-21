ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Банке России считают, что цифровой рубль позволит победить «платежное рабство»

, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Банке России считают, что цифровой рубль позволит победить «платежное рабство»
Фото: pixabay.com

Цифровой рубль должен помочь банковским решить проблему заградительных лимитов в Системе быстрых платежей (СБП), которые устанавливают некоторые банки.

Таким образом ЦБ хочет решить проблему «платежного рабства», с которым, по словам первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой, пока не справилась запущенная регулятором Система быстрых платежей.

По ее словам, СБП не до конца решила вопрос платформенного рабства, и хотя инфраструктура системы «работает прекрасно», из многих банков по-прежнему очень сложно вывести деньги.

Ранее в Банке России назвали пять основных признаков телефонного мошенника.

ДВа

В мире

Россия может перейти в группу стран периферии и начать конкуренцию со странами Африки

Россия может перейти в группу стран периферии и начать конкуренцию со странами Африки

По мнению специалистов, в кризисный период развития могут ожидать только несколько отраслей. Речь идёт о производстве лекарственных средств, химических веществ, компьютеров, электронных устройств.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью