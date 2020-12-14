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В Банке России назвали пять основных признаков телефонного мошенника

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

В Банке России назвали пять основных признаков телефонного мошенника
Банк России. Фото: сайт ЦБ

Банк России выделил пять признаков, по которым можно распознать телефонных мошенников.

Специалисты ЦБ отметили, что первый повод насторожиться – это неожиданный звонок или сообщение незнакомца, кем бы он ни представился – сотрудником банка, полиции или магазина.

Второй признак мошенников, если разговор касается перевода денег, и собеседник под любым предлогом просит совершить перевод на «какой-то безопасный счет». Третий признак – очень выгодное предложение, например, какие-либо призы, выплаты, или многообещающие условия по кредитам и депозитам.

Ситуацию, когда собеседник пытается под любым предлогом узнать данные банковской карты – это четвертый признак афериста. И последним в ЦБ назвали попытки оказывать моральное давление, требуя немедленно принять решение о переводе денег или сообщить данные карты.

Ранее сообщалось, что лжеэкстрасенсы «заработали» на доверчивости россиян более 24 млн рублей.

ДВа

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