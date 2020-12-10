Лжеэкстрасенсы «заработали» на доверчивости россиян более 24 млн рублей

Аргументы Недели → Общество 13+

10 декабря 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, лжеэкстрасенсы размещали объявления в которых говорилось о том, что потомственная целительница может помочь решить проблемы с личной жизнью, здоровьем и финансовой составляющей.

Жертвами стали жители 38 регионов, которые помогли «заработать» фальшивым целителям более 24 миллионов рублей. Мошенники предлагали людям различные дистанционные экстрасенсорные услуги, а цена вопроса первого сеанса могла достигнуть 30 тысяч рублей, и с каждым разом возрастала.

Сотрудники Главного Управления уголовного розыска МВД России совместно с костромскими полицейскими смогли разрешить эту непростую ситуацию. При силовой поддержке Росгвардии злоумышленники были задержаны.

Ранее также сообщалось, что врач в индийском штате Уттар-Прадеш отдал мошенникам более семи миллионов рупий (7,4 миллиона рублей) за «лампу Аладдина», которая должна была уметь «вызывать джинна», но оказалась фальшивой. Мошенники пообещали еще радостному в тот момент доктору здоровье, богатство и удачу, но ничего из этого он не получил.