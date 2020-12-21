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Нилов заявил о необходимости независимого аудита системы госуправления

, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Нилов заявил о необходимости независимого аудита системы госуправления
Ярослав Нилов. Фото: сайт ГД РФ

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что независимый аудит системы госуправления повысит ее эффективность.

По его словам, подготовка кадров требует дополнительных изменений. Тот же губернаторский корпус должен соответствовать целому ряду критериев. Нужно быть эффективным менеджером, но важны навыки и чутье политика, чтобы адекватно оценивать социальные и репутационные риски по принимаемым решениям или публичным высказываниям.

«Важно не пугать увольнениями, не вскрывать недостатки, а именно донастраивать систему, укрепить ее в целом на всех уровнях – от высшего руководства региона до муниципальных и сельских поселений», – считает депутат.

Ранее Нилов прокомментировал сообщение о закрытии проекта «Дом-2».

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