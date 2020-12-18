Депутат Госдумы Нилов прокомментировал сообщение о закрытии проекта «Дом-2»
18 декабря 2020, 20:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов вечером в пятницу, 18 декабря, прокомментировал информацию о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Ранее сегодня об этом сообщил телеканал ТНТ.
Ярослав Нилов заметил, что, "если без лишних эмоций", то можно просто зафиксировать факт закрытия очередного "мрачного проекта".
Депутат также назвал реалити-шоу, о котором идет речь, "многолетним телевирусом", который в целом поколении удобрил в зрителях "ростки пренебрежения" к действительности. "Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", – жестко заключил Нилов.
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