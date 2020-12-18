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Депутат Госдумы Нилов прокомментировал сообщение о закрытии проекта «Дом-2»

, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Депутат Госдумы Нилов прокомментировал сообщение о закрытии проекта «Дом-2»
депутат Ярослав Нилов, State Duma Russia/Twitter.com

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов вечером в пятницу, 18 декабря, прокомментировал информацию о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Ранее сегодня об этом сообщил телеканал ТНТ.

Ярослав Нилов заметил, что, "если без лишних эмоций", то можно просто зафиксировать факт закрытия очередного "мрачного проекта".

Депутат также назвал реалити-шоу, о котором идет речь, "многолетним телевирусом", который в целом поколении удобрил в зрителях "ростки пренебрежения" к действительности. "Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", – жестко заключил Нилов.

ЕТ

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Экологический обзор уходящего года

На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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