Депутат Госдумы Нилов прокомментировал сообщение о закрытии проекта «Дом-2»

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18 декабря 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

депутат Ярослав Нилов, State Duma Russia/Twitter.com

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов вечером в пятницу, 18 декабря, прокомментировал информацию о закрытии реалити-шоу "Дом-2". Ранее сегодня об этом сообщил телеканал ТНТ.

Ярослав Нилов заметил, что, "если без лишних эмоций", то можно просто зафиксировать факт закрытия очередного "мрачного проекта".

Депутат также назвал реалити-шоу, о котором идет речь, "многолетним телевирусом", который в целом поколении удобрил в зрителях "ростки пренебрежения" к действительности. "Пусть сдохнет тихо, без реинкарнации в клонах", – жестко заключил Нилов.