Путин утвердил состав Госсовета РФ в составе 104 человек

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21 декабря 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт ГД

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета РФ.

Согласно документу, Путин является председателем Госсовета. В его состав также вошли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, часть администрации президента, ряд губернатора и глав муниципалитетов, руководители РСПП и ФНПР Александр Шохин и Михаил Шмаков, а также полпреды президента в федеральных округах.

Также глава государства утвердил положение о рабочих органах Госсовета. В частности, комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов госвласти возглавил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.