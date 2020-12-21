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Кириенко возглавил комиссию по оценке работы органов власти в Госсовете РФ

, 16:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кириенко возглавил комиссию по оценке работы органов власти в Госсовете РФ
Сергей Кириенко. Фото: сайт Кремля

Комиссию Госсовета по координации и оценке эффективности работы органов госвласти возглавил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе также говорится, что помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, помощник президента Максим Орешкин и вице-премьер Марат Хуснуллин назначены заместителями председателя комиссии.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон о Государственном совете РФ.

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