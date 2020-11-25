Госдума приняла в третьем чтении закон о Государственном совете РФ
25 ноября 2020, 15:30[ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла в третьем чтении закон «О Государственном совете Российской Федерации». Он определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа, в нем указываются задачи, функции и принципы его деятельности.
Инициатива была внесена президентом РФ в рамках принятых поправок в Конституцию.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Госсовет необходим для страны с федеративным устройством, поскольку позволит президенту выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны.
«Госсовет дает возможность для «коммуникации, выработки решений с избранными губернаторами. Они представляют разные политические партии, но в рамках Госсовета они будут обсуждать вопросы развития страны», – уточнил Володин.
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