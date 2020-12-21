Путин заявил, что уходящий год был тяжелым для всего мира

Аргументы Недели → Общество 13+

21 декабря 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны в понедельник, 21 декабря, заявил, что уходящий год был тяжелым для всего мира.

По словам главы государства, мир в 2020 году столкнулся с эпидемией коронавируса нового типа и оказался в сложной ситуации.

Владимир Путин в ходе заседания также отметил необходимость проанализировать итоги работы Министерства обороны РФ в уходяшем году, а также определить приоритеты по развитию вооруженных сил в будущем.

Ранее сегодня президент РФ рассказал о случаях заражения COVID-19 в его ближайшем окружении.