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Путин заявил, что уходящий год был тяжелым для всего мира

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что уходящий год был тяжелым для всего мира
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны в понедельник, 21 декабря, заявил, что уходящий год был тяжелым для всего мира.

По словам главы государства, мир в 2020 году столкнулся с эпидемией коронавируса нового типа и оказался в сложной ситуации.

Владимир Путин в ходе заседания также отметил необходимость проанализировать итоги работы Министерства обороны РФ в уходяшем году, а также определить приоритеты по развитию вооруженных сил в будущем.

Ранее сегодня президент РФ рассказал о случаях заражения COVID-19 в его ближайшем окружении.

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