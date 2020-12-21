В Кремле оценили слова Дерипаски о санкциях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление миллиардера Олега Дерепаски о том, что «провоцирующих» введение иностранных санкций следует приравнивать к изменникам Родины.
Песков отметил, что санкции - это рестрикции, которые легитимизированы с точки зрения международного права и принимаются по решению Совета безопасности Организации объединенных наций. По его словам, если придираться к букве закона, то рестрикции, которые вводят те же американцы, вряд ли можно назвать санкциями.
«… можно согласиться с Дерипаской в том, что, безусловно, вот эти рестрикции... Это действительно разновидность гибридной войны», - высказал он.
Официальный представитель Кремля добавил, что об инициативе Дерепаски услышат депутаты и президент, но к чему это приведет, пока неизвестно.
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