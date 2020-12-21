Дерипаска предложил считать «провоцирующих» введение санкций изменниками Родины

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21 декабря 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Олег Дерипаска, Instagram

Миллиардер Олег Дерипаска предложил внести корректировки в Уголовный кодекс РФ, чтобы виновные во введении иностранных санкций против российских граждан и компаний считались изменниками Родины.

«Действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями», - написал он в Телеграм-канале.

Дерипаска отметил, что введение персональных санкций против российских бизнесменов в итоге сказывается на благосостоянии других жителей страны. Однако, почему именно так происходит, миллиардер разъяснить не смог. Он добавил, что введение ограничений со стороны других стран – «это орудие самой настоящей современной гибридной войны».

«Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения», - резюмировал предприниматель.

Ранее Дерипаска предложил решение проблемы с ростом цен на продукты.