В России за сутки скончались 493 пациента с коронавирусом
21 декабря 2020, 11:41[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки в России скончались 493 пациента с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последним данным, в частности, за прошедшие 24 часа 77 заболевших коронавирусом нового типа скончались в Санкт-Петербурге, 75 – в Москве, по 19 – в Ульяновской области и Пермском крае. Общее число жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 51 351.
Ранее сегодня стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом на территории России увеличилось за сутки на рекордные 29 350.
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