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В России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки – 29 350

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

В России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки – 29 350
пробирки, pixabay.com

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на территории России увеличилось за сутки на рекордные 29 350. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, за минувшие 24 часа новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в 84 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 5 792 (19,7 процента) зараженных нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 2 877 727 случаев заболевания.

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