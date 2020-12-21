Более 11 тысяч южноуральцев проходят лечение от COVID-19

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21 декабря 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

За последние сутки коронавирус подтвердился у 309 человек.

Согласно свежей сводке минздрава региона, продолжается рост заболеваемости COVID-19. В настоящий момент лечение проходит 11140 человек, всего инфекцию перенесли более 33 тысяч человек.

За последние сутки скончались 11 южноуральцев с коронавирусом. Из них семеро непосредственно от COVID-19, остальные – от сопутствующих заболеваний.

Как сообщали «Аргументы недели», на Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Прививки получают медики, преподаватели, сотрудники социальных служб, полицейские. Сегодня в регион поступила еще тысяча доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».