Депутат ГД Сухарев предложил повысить ответственность за нарушение правил пожарной безопасности

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21 декабря 2020, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Иван Сухарев выдвинул идею о повышении административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности в социальных учреждениях. Об этом в понедельник сообщили журналисты.

В письме, копия которого направлена на имя главы МЧС Евгения Зиничева, отмечается, что нарушения внутри социальных учреждений, в частности, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ставят под угрозу жизни людей, которые не всегда способны самостоятельно реагировать на угрозу распространения пожара, передает RT.

Иван Сухарев попросил главу ведомства оценить целесообразность внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях России и ввести статью, которая предусматривала бы ответственность за нарушение требований пожарной безопасности с двукратным увеличением административных штрафов по сравнению с теми, которые предусмотрены сейчас.

Отметим, что согласно п. 1 ст. 20.4 КоАП, в настоящий момент за данное нарушение предусматривается вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей; на лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20 до 30 тысяч рублей; а на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.