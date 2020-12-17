Пенсионеры погибли в незарегистрированном частном пансионате

Аргументы Недели → Происшествия 13+

17 декабря 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

В ночь на 15 декабря в селе Ишбулдино в Башкирии произошёл пожар в частном пансионате, в результате которого погибли 11 пенсионеров-инвалидов. Всего в доме 60-х годов постройки проживало 15 пенсионеров. Троих удалось спасти.



Очевидцы рассказали, что дом загорелся ночью. Первыми тушить пожар начали соседи. Деревянное здание горело очень сильно, из-за чего выход оказался заблокированным.



Согласно документам, учредителями «Дома престарелых» были три человека. Он был зарегистрирован в прошлом году. Руководителем учреждения являлась Расима Махиянова. Местные жители рассказали, что ранее дом принадлежал её родственнику. Она провела в нём ремонт и открыла дом престарелых. Сельчане выступали против такой организации. Люди знали, что в ней происходят нарушения прав людей. Иногда старики выходили из пансионата в деревню и просили еду у жителей. В пансионате не было горячей воды, отношение к инвалидам было очень плохое, рассказывают жители. Несмотря на проверку заведения прокуратурой, оно продолжало работать.



По факту гибели людей региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело. Частные пансионаты в нашей стране стали появляться порядка 20 лет назад. Как правило, их организовывают бывшие работники социальных служб. В большинстве случаев, подобные заведения работают с нарушениями.



