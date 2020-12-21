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Депутат Госдумы Тумусов предложил СМИ 31 декабря устроить «день без коронавируса»

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Депутат Госдумы Тумусов предложил СМИ 31 декабря устроить «день без коронавируса»
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Депутат Госдумы Федот Тумусов в понедельник, 21 декабря, предложил средствам массовой информации и блогерам 31 декабря 2020 года отказаться от новостей о COVID-19, устроив "день без коронавируса".

Федот Тумусов заявил, что в последний день года люди должны отдыхать, в частности, психологически. Депутат обратил внимание на то, что за 2020 год все устали от неопределенности и проблем, а также от новостей про пандемию коронавирусной инфекции.

Тумусов призвал СМИ 31 декабря создавать у граждан праздничное настроение и чаще писать слова "добро", "счастье" и "любовь". Депутат выразил уверенность в том, что читатели и зрители оценят этот шаг.

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