Профессор Бутенко посоветовал российским властям приостановить авиасообщение с Великобританий из-за нового типа коронавируса

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20 декабря 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Александр Бутенко, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи посоветовал российским властям приостановить авиасообщение с Великобританий из-за распространения нового типа коронавируса в Соединенном Королевстве.

Британский премьер Борис Джонсон ранее заявил, что новая мутация коронавирусной инфекции, выявленная в стране, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант. После обнаружения нового штамма британские медики говорят, что пандемия в стране может войти в «менее предсказуемую фазу».

Александр Бутенко в беседе с изданием «Подъем» сказал, что возможно, «что-то серьезное, нужно насторожиться, держать руку на пульсе». По его словам, введенные весной ограничения показали, что прекращение или сокращение авиасообщения совместно с другими ограничительными мерами приводит к «хорошему эффекту».

Некоторые страны Европы начали отказываться от авиасообщения с Великобританией. Так власти Бельгии объявили о закрытии границ с Британией пока на сутки. Германия отказалась принимать рейсы, прилетающие из Великобритании и ЮАР, где также нашли измененный штамм коронавируса.

Нидерланды объявили, что до 1 января 2021 года включительно приостанавливают прием авиарейсов из Великобритании.

Авиасообщение с Соединенным Королевством временно прекратила Италия.