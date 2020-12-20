Челябинцы смогут купить подарки на новогодней ярмарке в центре города

Аргументы Недели → Общество

20 декабря 2020, 18:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Ярмарка будет работать с 25 декабря по 20 февраля на площади Революции.

Как сообщает официальный сайт администрации Челябинска, здесь будут продавать горячее питание, подарки, игрушки, товары народного творчества. Организатором ярмарки выступит муниципальное учреждение «Городская среда».

На ярмарке будет девять мест: пять торговых, а четыре для культурно-развлекательных мероприятий.

Как сообщали «Аргументы недели», 25 декабря на площади Революции откроется ледовый городок, который в этом году будет посвящен 60-летию полету Юрия Гагарина в космос.