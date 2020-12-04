Власти Челябинска показали, каким будет ледовый городок

Аргументы Недели → Общество 13+

4 декабря 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Виртуальную экскурсию по городку на площади Революции может посетить каждый южноуралец.

Официальное открытие ледового городка запланировано на 25 декабря. В этом году его тематика будет посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина. Жители города сами выбрали ее, голосуя на портале «Активный житель74». На площади появятся 40 скульптур: ракеты, луноход, Снегурочка на спутнике, космонавты, инопланетяне и, конечно же, Юрий Гагарин.

Также в городке будет построен игровой городок в виде космической станции. В нем будет расположено четыре горки, площадка и арочные конструкции с подсветкой. Светодиодные шары украсят и самый большой лабиринт городка – они будут символизировать девять планет. Не забудут при строительстве и про символ Челябинска: ему будет посвящена световая композиция «Падающий метеорит».

Напомним, посетители ледового городка должны будут строго соблюдать санитарные нормы и другие меры безопасности.