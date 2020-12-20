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В Казахстане с 5 декабря 2020 года до 5 января 2021 год введут ограничения из-за коронавируса на праздники

, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

В Казахстане с 5 декабря 2020 года до 5 января 2021 год введут ограничения из-за коронавируса на праздники

Власти Казахстана запретят проведение детских новогодних утренников и праздничных корпоративов.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что в настоящее время распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в стране находится на контролируемом уровне, но в первые два месяца нового года на фоне распространения гриппа и ОРВИ может появиться риск увеличения заболеваемости коронавирусом.

Правительство республики приняло решение с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года ввести запрет на проведение зрелищных и других массовых мероприятий, в том числе на корпоративы и новогодние елки.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 652 новых случая заболевших коронавирусом.
Всего в стране выявлены 146 тысяч 584 заболевших.

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