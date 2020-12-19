Врачи охарактеризовали кашель при коронавирусе

Аргументы Недели → Общество 13+

19 декабря 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Врачи назвали отличительные черты кашля пациента при заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19. Доктор медицины Нейт Фавини заявил, что вне зависимости от интенсивности кашель при коронавирусе всегда является сухим, без выделения мокроты.

Доктор Фавини пояснил, что если у человека нет никаких симптомов ковида, но появился сухой кашель, необходимо пройти обследование.

Известно, и это подтверждают медики, сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе.

Сара Нараян, доктор медицинских наук, аллерголог из больницы Emerson, указывает на то, что при астме отличительным признаком могут быть хрипы, которые почти не встречаются у пациентов с коронавирусом, сообщает bgr.com.

Но при аллергии кашель, как и другие симптомы, зуд и отечность, должен проходить после приема антигистаминных препаратов.

Врачи рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими признаками COVID-19.