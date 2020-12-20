Эксперт Николаева перечислила подарки, которые не стоит дарить женщинам на Новый год

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20 декабря 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

фото: pixels.com

Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, какие подарки не стоит дарить женщина на Новый год. По ее словам, подготовленный сюрприз может не только порадовать, но и сильно обидеть предстательницу слабого пола.

Среди таких подарков Николаева называет крепкий алкоголь, поскольку многие дамы любят легкие напитки, например, ликер, вина, шампанское. Эксперт призывает красиво упаковать свой подарок – положить в красивый пакет.

«Замечу, что, если вы хорошо знаете женщину, прекрасно осведомлены о ее вкусовых пристрастиях, и она, например, любит коньяк, конечно, в такой ситуации можно порадовать человека бутылкой коньяка. Но с малознакомыми людьми лучше следовать правилу», - пояснила она.

Также Николаева не советует дарить предметы интерьера, предметы гардероба или духи малознакомым женщинам. Она отметила, что такие презенты можно преподносить только в том случае, если человек на 100% уверен во вкусах своего оппонента.

«… обращайте внимание на цвет презента, он должен быть нейтральным: подойдет синий, черный, коричневый. Никаких красных кошельков, сумок и перчаток!» - уточнила эксперт. Также в качестве подарка подойдет портфель из кожи.

Помимо этого, Николаева не рекомендует дарить крем от мимических морщин, пигментных пятен, шампунь от перхоти и прочую косметику, которая направлена на решение какой-то конкретной задачи, малознакомым женщинам. По ее мнению, такой подарок можно преподнести подруге, но правильно оформить поздравление. В список плохих подарков эксперт также внесла билеты на конкретную дату, сертификат в салон красоты на другом конце города или необходимые вещи, например, сковородку или пылесос.

Россияне рассказали о лучшем подарке на любой праздник.